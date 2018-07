Luxemburgo não dá pistas de substituto de Canteros

O técnico Vanderlei Luxemburgo tem um problema para escalar o meio campo do Flamengo para o clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã. O treinador vai precisar encontrar um substituto para o volante argentino Canteros, que vai cumprir suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo durante a partida com o Palmeiras, na última rodada.

Canteros, transferido recentemente do futebol argentino, tem sido um dos destaques da reação rubro-negra desde a chegada de Luxemburgo. Após um difícil período de adaptação ao futebol brasileiro, ele se desenvolveu e, hoje, tem cumprido a função de principal organizador das jogadas do Flamengo.

No treino desta sexta-feira, o treinador não indicou quem será o substituto de Canteros. A tendência é que Luiz Antônio entre na vaga. Os meio-campistas Mugni, Gabriel, Amaral e Recife brigam por fora.

O Flamengo ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. Se vencer no domingo, fica a apenas três pontos de distância do rival tricolor, que está na sexta colocação, com 35 pontos.