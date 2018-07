Luxemburgo nega conversas para assumir o Palmeiras

PORTO ALEGRE - O técnico Vanderlei Luxemburgo usou nesta terça-feira os seus canais de comunicação na internet - Twitter e site oficial - para negar as especulações de que estaria negociando com o Palmeiras para treinar a equipe na temporada 2013, quando os paulistas vão jogar a Série B.

"Em momento algum recebi proposta do Palmeiras. Portanto, não disse "não" a nada. A Realidade e verdade é que sigo negociando minha renovação com o Grêmio", escreveu ele, negando os boatos.

Luxemburgo vem negociando há semanas a sua renovação com o Grêmio. O treinador tem contrato só até o fim do ano e precisa conversar com a diretoria de Fábio Koff, presidente eleito do clube. Já o Palmeiras tem contrato com Gilson Kleina, mas o clube paulista também terá diretoria nova em 2013 e a permanência do técnico não é garantida.

Como o Grêmio foi eliminado da Copa Sul-Americana, Luxemburgo aproveitou para dar um dia a mais de folga para os jogadores, que se só se reapresentam na quarta-feira em Porto Alegre. O treinador, que está em São Paulo, deve se reunir com a diretoria de Koff também na quarta, na capital gaúcha, existindo a chance de a renovação ser selada na conversa.