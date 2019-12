Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras e retorna pela quinta vez ao clube

Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras. O acerto ocorreu neste domingo, em uma reunião entre dirigentes do clube e o treinador. Luxa chega com um contrato válido por duas temporadas e salário por volta de R$ 600 mil.

O Palmeiras informou que o treinador já inicia o trabalho neste mês, indicando reforços para a próxima temporada. Luxa chega para substituir Mano Menezes, demitido ainda durante o Campeonato Brasileiro. Antes do acerto com Luxemburgo, o Palmeiras negociou com Jorge Sampaoli, ex-técnico do Santos, mas não conseguiu um acordo financeiro com o técnico argentino.

Vanderlei Luxemburgo tem 67 anos e retorna ao Palmeiras pela quinta vez. A primeira passagem foi entre 1993 e 94. Voltou em 95 e 96 e em 2002 e a última passagem aconteceu entre 2008 e 2009. No total, Luxa conquistou sete títulos no clube: Campeonato Paulista em 1993, 94, 96 e 2008; Rio-São Paulo em 93 e Campeonato Brasileiro em 93 e 94. Apesar dos títulos, Luxa também colecionou muitas polêmicas.

A última que decretou sua saída na quarta passagem, envolveu o atacante Keirrison. O treinador criticou publicamente o jogador pelo fato dele não ter comparecido a um treinamento, após ele receber uma proposta do Barcelona. O presidente do clube na época, Luiz Gonzaga Belluzzo, decidiu demitir o treinador alegando quebra de hierarquia.

Números de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras:

NO TOTAL

J: 373

V: 226

E: 81

D: 66

GP: 759

GC: 345

PRIMEIRA PASSAGEM: 1993-94

J: 141

V: 87

E: 32

D: 22

GP: 270

GC: 122

SEGUNDA PASSAGEM: 1995-1996

J: 91

V: 62

E: 15

D: 14

GP: 243

GC: 73

YERCEIRA PASSAGEM: 2002

J: 31

V: 17

E: 9

D: 5

GP: 64

GC: 38

QUARTA PASSAGEM: 2008-2009