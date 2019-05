Luxemburgo observa valores da base do Vasco em treino para clássico de domingo

Em preparação para o clássico contra o Botafogo, a ser disputado no domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o treino do Vasco na manhã desta quarta-feira no CT do Almirante, no Rio, teve como destaque a presença de dois garotos recém-promovidos da base do clube: o volante Bruno Gomes, 18 anos, e o atacante Talles Magno, de 16.

A participação dos jovens valores faz parte de uma iniciativa do treinador Vanderlei Luxemburgo, que tem anunciado que vai testar com frequência atletas das categorias inferiores durante os treinamentos, especialmente aqueles que coincidirem com atividades pós-jogos, para que sejam avaliados em interações com atletas não relacionados nas rodadas anteriores.

"A base do Vasco sempre revelou grandes jogadores. Estamos de olho. Já fizemos um coletivo muito bom contra o (time vascaíno) sub-20, já vi alguns jogadores interessantes, muito jovens com 16, 17 anos. Mas não tenho muito medo de colocar garoto para jogar, não", ressaltou o técnico.

Bruno Gomes, que começou sua trajetória na Portuguesa-RJ e acabou de renovar seu contrato até 2021, joga na posição de primeiro volante. Já Talles é nome frequente nas seleções brasileiras de base desde o sub-15 e tem formação no futsal.

Ambos os jogadores se destacaram pela equipe na campanha do vice-campeonato na última Copa São Paulo de Juniores, e, além da expectativa por uma chance no time principal, têm a possibilidade de jogar a final da Taça Guanabara Sub-20, na qual o clube de São Januário se prepara para enfrentar o Flamengo. A primeira partida da decisão acontece neste sábado, no estádio da Gávea.

O treino da manhã desta quarta-feira contou ainda com as voltas do goleiro Fernando Miguel, fora desde o fim de abril, devido a uma lesão na panturrilha, e do atacante Jairinho, que não atuou frente ao Fortaleza na rodada do último fim de semana após sentir contusão pouco antes da partida.

A equipe vascaína, lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos, volta às atividades no período da tarde desta quarta-feira. O duelo contra o Botafogo ocorre às 11 horas deste domingo, no Engenhão.