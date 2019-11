Luxemburgo passa por cirurgia para retirar tumor do nariz e comandará o Vasco na quinta

O técnico Vanderlei Luxemburgo passou por cirurgia nesta terça-feira para tratar um câncer de pele no nariz. O procedimento foi considerado simples, porque o tumor era pequeno. O treinador comandará o Vasco na partida contra o São Paulo nesta quinta-feira, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a cirurgia nesta terça-feira, Luxemburgo publicou em suas redes sociais um vídeo para dizer que o procedimento foi bem sucedido (veja abaixo). Ele foi operado em São Paulo.

Luxemburgo não comandou os últimos treinos do Vasco no Rio de Janeiro. Sem o técnico, o auxiliar Mauricio Copertino foi o responsável pelas atividades do elenco. Luxemburgo se juntará à delegação vascaína nesta quarta-feira, em São Paulo.

O treinador descobriu o câncer de pele após retirar três pintas no nariz. A biópsia apontou um câncer maligno. Na cirurgia desta terça, houve uma raspagem no local para eliminar o problema.