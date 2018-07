Luxemburgo pede comprometimento ao Flamengo

Ainda que tenha exaltado o poder de reação do Flamengo para arrancar o empate por 2 a 2 com o Sport, domingo, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo não aprovou o comportamento do seu time. Ele pediu mais comprometimento aos seus jogadores para que a equipe possa sonhar alto na sequência da competição.

"Vi uma situação bem clara: se jogarmos como jogamos os últimos 20 minutos, independentemente de contra quem seja, se resgatarmos isso que tivemos na última temporada, comprometidos como jogamos em busca de um resultado, esse é o Flamengo que nós queremos. Temos de resgatar o comprometimento, a intensidade de jogo que conseguimos colocar em campo. Conseguimos empatar e poderíamos até ter virado. Se em 20 minutos conseguimos fazer isso, temos de conseguir fazer em 90 também", disse.

O empate com o Sport rendeu ao Flamengo o seu primeiro ponto nesta edição do Campeonato Brasileiro, o que o deixa apenas em 15º lugar. Luxemburgo admitiu que o resultado foi ruim. "Com o resultado do jogo dos 20 minutos finais, mostramos que temos uma situação boa que pode acontecer para frente. Como é o inicio da competição, temos de considerar que perdemos dois pontos em casa, tínhamos de ter conseguido três, e vamos ter de compensar na frente."

O treinador também reconheceu que os gols do Sport surgiram de falhas da equipe do Flamengo. "O jogo estava bem desenhado, eles querendo o contragolpe e a bola parada, pois têm jogadores altos, e a gente na proposta de jogar no campo deles. Em três erros nossos eles conseguiram roubar a bola e sofreram a penalidade máxima. No segundo tempo, partimos para cima, bobeamos mais uma vez e eles fizeram um gol. Futebol você planeja uma coisa, acontece outra. Não dá para combinar com o adversário."

Ainda em busca da sua primeira vitória no Brasileirão, o Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, pela terceira rodada do torneio.