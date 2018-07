Luxemburgo pede mudança de atitude no Fluminense Com a derrota no primeiro Fla-Flu do novo Maracanã, o Fluminense segue em situação complicada no Brasileirão, perigosamente perto da zona de rebaixamento - está em 14º lugar, com 14 pontos. Por isso mesmo, o técnico Vanderlei Luxemburgo pede uma mudança de atitude na equipe, ressaltando que é preciso esquecer o sucesso que esse grupo alcançou no passado recente, principalmente com o título brasileiro do ano passado.