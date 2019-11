Luxemburgo perde lateral Henrique e dois meias contra o Palmeiras

O técnico Vanderlei Luxemburgo vai definir, nesta terça-feira, o time do Vasco, que vai enfrentar o Palmeiras, em São Januário, quarta-feira, às 21h30, pela 31ª rodada. A maior dúvida do treinador está no meio-campo, setor no qual não poderá contar com Bruno Gomes e Richard, ambos suspensos.

O colombiano Guarín vai ficar com uma das vagas, enquanto a outra será disputada por vários jogadores. Para cuidar da marcação, Fellipe Bastos, Marcos Junior, Andrey, Raul são os favoritos. Em caso de uma opção mais ofensiva, os nomes são de Felipe Ferreira, Bruno César, Marquinho e Gabriel Pec.

O lateral-esquerdo Henrique está fora do jogo com o Palmeiras. O atleta foi submetido a exame nesta segunda-feira e foi constatada uma lesão muscular na coxa direita. Não há previsão de retorno. Restam apenas oito jogos para o fim da temporada.

Danilo Barcelos, substituto de Henrique no empate sem gols no clássico com o Vasco, sábado, no Maracanã, vai seguir na equipe diante do Palmeiras.

Na 11ª colocação, com 39 pontos, o Vasco está a sete pontos de uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Olhando para a parte de baixo da tabela, o time cruzmaltino tem oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.