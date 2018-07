Luxemburgo pode ter até quatro baixas para escalar o Flamengo

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá trabalho para definir o time do Flamengo que entrará em campo domingo, na Arena da Baixada, para enfrentar o Atlético-PR, pelo Brasileirão. Na tarde desta sexta-feira, ele comandou um treino no CT Ninho do Urubu já sabendo que poderá ter quatro desfalques no Paraná.

Operado na quinta-feira após sofrer fratura no rosto, o atacante Alecsandro dificilmente voltará ao time neste Brasileirão. Para a partida de domingo, também já está confirmada a ausência de Wallace, com lesão na coxa esquerda. Mas a lista de desfalques deve ser reforçada ainda por Márcio Araújo, que também sente a coxa e não treinou, e Eduardo da Silva, que poderá ser poupado.

A boa notícia para o técnico é que o meia Gabriel, que saiu de campo mancando na vitória sobre o América-RN, treinou normalmente e está à disposição. O jogador é opção até mesmo para o ataque rubro-negro.