Luxemburgo pode ter três desfalques para armar o Flamengo

Após a vitória sobre o Coritiba no domingo, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira já visando o confronto com o Atlético-MG, quarta-feira, no Maracanã. A equipe rubro-negra precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento, mas para isso o técnico Vanderlei Luxemburgo mais uma vez terá que encontrar alternativas para três possíveis desfalques.

O atacante Paulinho, o zagueiro Samir e o volante Luiz Antônio, que não jogaram no Paraná, devem continuar de fora. Com um problema na coxa esquerda, Paulinho realizou apenas fisioterapia e dificilmente terá condições de jogo. O mesmo vale para Samir, que se recupera de lesão. O zagueiro, contudo, chegou a trabalhar com bola e tem mais chances de estar em campo.

O caso de Luiz Antônio é diferente. O volante treinou normalmente, mas não viajou a Curitiba devido a problemas extra-campo - ele é investigado pela polícia por suposto envolvimento com uma milícia. Sua participação contra o Atlético-MG depende exclusivamente da decisão do treinador.