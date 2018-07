Luxemburgo poupa Renato e improvisa Angelim na lateral do Flamengo

RIO - Vanderlei Luxemburgo desfez o mistério e confirmou nesta sexta-feira a escalação do Flamengo com mudanças na defesa e no meio-campo. O técnico poupará Renato, pendurado, e dará uma chance a Marquinhos na partida contra o Resende, em Macaé, na última rodada da Taça Guanabara.

Na defesa, o treinador vai improvisar o zagueiro Ronaldo Angelim na lateral-esquerda, na vaga de Egídio, que treinou entre os reservas nesta sexta. Jean e David vão compor a zaga do Flamengo. Deivid foi mantido isolado no ataque.

No coletivo desta sexta, os titulares treinaram com Felipe; Léo Moura, Jean, David, Angelim; Fernando, Willians, Thiago Neves, Ronaldinho, Marquinhos; Deivid. Os reservas jogaram com Paulo Victor; Fierro, Welinton, Alvim, Egídio; Muralha, Maldonado, João Vitor, Renato; Negueba e Vander. Fora da partida de domingo, o meia Bottinelli e o atacante Wanderley fizeram apenas exercícios na academia.

