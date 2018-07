Luxemburgo poupa três titulares e confirma Ronaldinho Gaúcho

RIO - O técnico Vanderlei Luxemburgo definiu no treino desta sexta-feira a escalação do Flamengo para o jogo contra o Macaé, domingo, pela última rodada da Taça Rio. Já classificado para a semifinal, o treinador decidiu poupar os pendurados Léo Moura, Welinton e Willians e confirmou Ronaldinho Gaúcho.

Com dois cartões amarelos, Léo Moura, Welinton e Willians serão substituídos por Galhardo, Jean e Fierro. O zagueiro Ronaldo Angelim também entrará na equipe, na vaga de David, que cumprirá suspensão.

No ataque, Ronaldinho jogará ao lado de Deivid. O meia-atacante chegou a ser dúvida após ser poupado na quarta-feira, por conta de uma bolha no pé direito. Mas ele voltou aos treinos normalmente na quinta e foi confirmado no time nesta sexta.

A equipe titular do Flamengo deverá entrar em campo no domingo com: Felipe; Galhardo, Jean, Ronaldo Angelim e Rodrigo Alvim; Maldonado, Fierro, Renato e Thiago Neves; Ronaldinho Gaúcho e Deivid.

Mesmo com a classificação garantida, o Flamengo buscará a vitória diante do Macaé para alcançar a primeira colocação do Grupo A. Para tanto, precisará torcer por um tropeço do Vasco na partida contra o Olaria, no mesmo dia.