Luxemburgo prepara aposentadoria para se lançar presidente na Gávea

SÃO PAULO - A possibilidade de Vanderlei Luxemburgo disputar sua última temporada como técnico em 2013 existe e é grande, sobretudo porque terá a chance de dirigir um time que ele mesmo montou um ano antes e conseguiu se recolocar nas principais competições do futebol sul-americano. Com o Grêmio, Luxemburgo tentará não a tríplice coroa que já conseguiu com o Cruzeiro, em 2003, mas a conquista de quatro importantes taças para a equipe de Porto Alegre: o Gaúcho, a Libertadores (cujo sorteio da primeira fase ocorreu sexta-feira e colocou seu time diante da LDU, do Equador, na pré-seletiva do torneio), o Brasileiro e o Mundial de Clubes. Seria uma despedida pra lá de marcante de um dos técnicos mais badalados que o futebol brasileiro já teve.

E mesmo se não ganhar nada, Luxemburgo reforça que 2013 poderá ser sua última temporada à beira do gramado, uma decisão que amadurece há algum tempo em conjunto com sua família. "Existe essa possibilidade sim. Gostaria de fazer outra coisa e posso ter em 2013 meu último trabalho como técnico", admitiu o treinador ao Estado antes da partida comemorativa do Grêmio com o Hamburgo na inauguração da nova Arena do clube, dia 8 de dezembro.

Duas situações, porém, podem demover o técnico de sua intenção: assumir a seleção brasileira (o que parece impossível após a efetivação de Felipão no lugar de Mano Menezes) e ser convidado para comandar um dos grandes da Europa (e aí tem de ser time de ponta mesmo, como Milan, Barcelona ou Juventus). Se esses dois cenários não se desenharem à frente de Luxemburgo, ele abandona a função de treinador no fim da temporada 2013 para se lançar candidato à presidência do Flamengo. "Esse é o meu projeto."

Bem pago desde que começou a colecionar títulos lá no Bragantino, em 1989, e com passagens pela seleção e Real Madrid, além dos grandes do Brasil, Luxemburgo diz que não trabalha mais por dinheiro. Tanto que decidiu permanecer no Grêmio sem pedir aumento salarial. De modo que seu projeto de se meter na política do Flamengo, seu time do coração e onde jogou ao lado de Júnior e Zico, vai lhe tomar dedicação integral para entender os bastidores da Gávea e a forma com que as facções internas se movimentam e são formadas dentro do clube. Vanderlei Luxemburgo diz estar preparado para ficar sem trabalhar o tempo que for preciso para aprender a desfazer as amarras do Flamengo e lhe oferecer a modernidade.

É claro que não é bem assim. O próprio goleiro Marcos, ex-Palmeiras, disse recentemente com todas as letras que o profissional do futebol sofre quando se aposenta e não vê mais seu salário pingar na conta todos os meses. Luxemburgo garante que desse mal ele não vai sofrer. E que seu projeto passa por mudar e transformar a maneira com que o futebol no País é gerido. Sua ideia também só ganha forma porque o técnico vê no Brasil uma brecha para repensar o futebol. Luxemburgo esteve envolvido em momentos importantes de alguns clubes que deram saltos gigantescos sobretudo em suas condições estruturais. Ele idealizou o CT do Corinthians em Itaquera, com a construção de um lugar próprio para as bases. Também participou ativamente da reforma do CT do Cruzeiro na Toca da Raposa, além de dar seus palpites quando o Santos construiu seu hotel no Centro de Treinamento Rei Pelé. E agora, em 2012, fez parte do Grêmio que ergueu novo estádio, uma arena moderna e bonita. Se assumir o trono no Flamengo, sua proposta é fazer do clube carioca um modelo de gestão no País, ter uma equipe forte e triplicar suas receitas. O Flamengo teve eleições neste ano. Patrícia Amorim perdeu o posto para Eduardo Bandeira de Mello, que fica no cargo até o fim de 2015, quando abriria a chance de Luxemburgo se lançar candidato.

A ÚLTIMA

Enquanto isso não acontece, Luxemburgo não descansa para fazer o Grêmio um time forte para a próxima temporada. Ele mesmo convenceu o goleiro Dida a deixar o Canindé e se mudar para Porto Alegre. É bem pequena a chance de Dida ser reserva de Marcelo Grohe, embora o garoto de 25 anos tenha feito um bom ano. A renovação de Zé Roberto e a permanência de Elano também fazem parte do projeto de despedida de Luxemburgo, que ainda terá a nova Arena do Grêmio como seu 12.º jogador. Há mais duas contratações encaminhadas, mas ele não revela os nomes. Teme que o mercado inflacione e que rivais mais endinheirados tentem atrapalhá-lo. "Isso é assunto interno", gosta de responder quando é perguntado sobre reforços. Na festa de inauguração do estádio, Luxemburgo reconheceu que a Arena será importante e temida pelos adversários, mas desde que seu time saiba se impor dentro dela. "É importante e fundamental ter um local nosso, com essa grandeza, mas também ainda temos de aprender a fazer da Arena o nosso alçapão."