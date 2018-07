Luxemburgo prevê folga extra ao Fluminense na próxima semana

RIO - Os jogadores do Fluminense terão um só dia de trabalho no Rio antes do jogo contra o Coritiba, neste sábado, no Maracanã. Nesta quinta-feira, após a vitória na noite anterior sobre o Criciúma e antes da viagem de volta para casa, os reservas treinaram finalizações ainda em Santa Catarina - os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo, com exceção de Diego Cavalieri, que treinou normalmente com o goleiro reserva Kléver.

Depois de enfrentar o Coritiba neste sábado, o Fluminense terá uma semana inteira sem jogos - fato raro nos últimos meses. Por isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo já avisou que vai conceder dois dias de folga para o elenco. Desde que chegou ao clube, ele resolveu antecipar as viagens para conhecer melhor os jogadores.

"Temos viajado antes, tirando deles tempo com a família para nos concentrarmos somente nos jogos. Agora não tem porque fazer isso. Faço questão que fiquem em casa, que vão para suas cidades. E depois teremos uma boa semana de trabalho nas Laranjeiras", disse Luxemburgo. "O descanso é merecido", completou o treinador, lembrando que o Fluminense já soma cinco jogos sem derrota no Brasileirão - são três vitórias e dois empates.