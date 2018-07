Luxemburgo prevê Libertadores mais difícil em 2013 O principal objetivo do Grêmio para a próxima temporada é o título da Libertadores, mas a equipe não terá vida fácil. Logo de casa, ainda na fase preliminar, terá pela frente a LDU, tradicional clube equatoriano que atua na cidade de Quito, a 2.800 metros do nível do mar. Se passar, o time gaúcho terá pela frente a edição "mais difícil dos últimos 20 anos" do torneio, de acordo com o técnico Vanderlei Luxemburgo.