Luxemburgo promete divulgar planejamento do Palmeiras para 2020 até sexta-feira

Após divulgar vídeos nas redes sociais adiantando que o time do Palmeiras vai brigar por títulos em 2020, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse ao Estado que, até sexta-feira irá divulgar, junto com a diretoria do time, os detalhes do planejamento da equipe para o próximo ano.

A reportagem abordou o técnico nesta segunda-feira, na sala da presidência da Assembleia Legislativa do Tocantins, onde ele se encontrava para receber o título de Cidadão Tocantinense, ao lado de outros 21 homenageados.

"Fiz um compromisso de não divulgar até lá, então não vou dar entrevista", desconversou Luxemburgo, que receberá o título proposto pelo ex-deputado estadual César Halum (PRB), atualmente secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Aquicultura.

O novo treinador do Palmeiras fez investimentos no Tocantins ao comprar uma emissora de TV sediada em Palmas. Segundo a Assembleia, o título faz uma homenagem à "sua relevante história de vida e sua atividade empresarial no Estado".

A solenidade ocorre no plenário da Casa um dia após o técnico assinar contrato válido por dois anos para a sua quinta passagem pelo time paulista.