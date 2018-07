Luxemburgo promete força máxima contra o Ipatinga

"Vamos para tudo ou nada, vamos para o jogo mais importante do Campeonato Mineiro. Temos 90 minutos para decidir", avisou o treinador, que costuma dizer que é movido por conquistas e não se importa com a fama de campeonato "rural" do Mineiro.

Luxemburgo reforçou que o time terá força máxima no estadual, apesar do jogo pela Copa do Brasil, na quarta. "Nós vamos direcionar domingo todas as nossas forças. Nada de economizar, nós temos um elenco à disposição. Vamos entrar para disputar título e temos que entrar com força total e não subestimar o adversário".

O artilheiro Diego Tardelli também mostrou empolgação pela chance de conquistar seu primeiro título pelo Atlético. "Estou vivendo mais uma ansiedade em poder ser campeão. Tendo a oportunidade de conquistar meu primeiro título aqui no Atlético", declarou. "São nesses jogos que crescem os grandes jogadores e espero estar iluminado no domingo".