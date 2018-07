Luxemburgo rebate críticas e valoriza campanha do Fla

"Respeito a imprensa e os críticos, mas nós estamos invictos na temporada e muitos conseguem ver mais erros do que acertos. Não é a equipe perfeita, mas temos muitos acertos", ponderou o treinador, ao exaltar a campanha do Flamengo nesta temporada.

"Temos o direito de estar na final. [Os críticos] Têm de respeitar o trabalho das pessoas. A gente entende as críticas, mas algumas são maldosas", afirmou o técnico, que está a apenas uma vitória de se sagrar campeão carioca. Como venceu o primeiro turno, a Taça Guanabara, o Flamengo garante o título Estadual se vencer o Vasco no próximo final de semana.

As críticas foram consequência do empate com o Horizonte, em casa, no meio de semana. Agora, o time carioca fará o jogo de volta, nesta quarta-feira, no Ceará. "Entendo e respeito as abordagens no futebol. O Ronaldinho perdeu um pênalti, isso acontece no futebol. Ele tem a responsabilidade de jogar no Flamengo, ser capitão do Flamengo. Vamos viajar e jogar com o Horizonte. Jogador pode ir a boate, fazer as suas coisas, mas tem o momento certo para isso", minimizou.