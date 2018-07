Luxemburgo reforça sonho: 'Tenho que dirigir o São Paulo'

O técnico Vanderlei Luxemburgo, sem clube há quatro meses, demonstrou nesta sexta-feira a vontade de treinar um time em que jamais teve oportunidade, o São Paulo. Em entrevista à TV Bandeirantes, o ex-treinador da seleção brasileira e do Real Madrid disse que pela longa carreira e experiência merece receber a chance de dirigir o clube do Morumbi.

"Eu acho que tenho que dirigir o São Paulo. Se não der jeito, tudo bem, mas um profissional da minha qualidade tem que passar pelo São Paulo", disse o técnico, que negou ter sido sondado pelo Corinthians para dirigir a equipe no próximo ano. "Não tive nenhum contato com alguém do Corinthians. A conversa que eu tive com a minha família foi de ficar até o final do ano descansando. Mas, é claro, sou um homem do futebol e se chegar (uma proposta) nós vamos conversar", afirmou.

Luxemburgo está sem clube desde que saiu do Tianjin Songjiang, da China. O técnico de 64 anos garantiu que a pausa combinada com a família está longe de significar o projeto de se aposentar. "Eu não me aposentei, estou muito longe de me aposentar e acho que eu posso fazer muita coisa boa para o futebol brasileiro ainda", contou. O último trabalho dele no Brasil foi o Cruzeiro, em 2005.

O treinador já trabalhou nos três outros clubes grandes do futebol paulista. Por Corinthians, Palmeiras e Santos se sagrou campeão brasileiro, título que também alcançou no comando do Cruzeiro. A última conquista dele no futebol nacional foi o Campeonato Carioca de 2011, pelo Flamengo.