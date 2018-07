Luxemburgo relaciona 23 nomes e Alecsandro está fora da estreia do Flamengo

O centroavante chegou a dar algumas voltas no gramado enquanto o restante do elenco participava do rachão em Atibaia, mas ainda não estará 100% para entrar em campo. A principal novidade na equipe pode ser a estreia de Almir entre os titulares.

O meia chegou a substituir Arthur Maia no coletivo de sexta-feira e vive a expectativa de entrar em campo no Morumbi. "Em início de campeonato sempre ficamos ansiosos, mas procuramos manter a calma, com nossa experiência. Tive a oportunidade de vir para o Flamengo, e talvez tenha a oportunidade de iniciar o jogo. Procuro sempre contribuir."

Almir, de 32 anos, foi contratado no último mês pelo Flamengo. O jogador chamou a atenção da comissão técnica pelo bom desempenho à frente do Bangu no Campeonato Carioca. "Essa semana foi muito importante. Trabalhei forte, estamos entrosados. Aprimoramos partes físicas e táticas. Acho que tenho entrado e ajudado. Estou pronto para a partida", finalizou.

Confira os relacionados do Flamengo:

Goleiros: Paulo Victor e Cesar.

Laterais: Anderson Pico, Pará e Thallyson.

Zagueiros: Bressan, Frauches, Marcelo e Wallace.

Volantes: Cáceres, Canteros, Jonas, Luiz Antonio e Márcio Araújo.

Meias: Almir, Arthur Maia, Everton, Lucas Mugni e Matheus Sávio.

Atacantes: Eduardo da Silva, Gabriel, Marcelo Cirino e Douglas Baggio.