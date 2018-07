Luxemburgo relaciona Pico, Matheus Sávio e Douglas Baggio

O Flamengo vem sofrendo com os vários desfalques por lesão, mas ao menos a situação do lateral-esquerdo Anderson Pico parece não preocupar. Após ser substituído durante o duelo com o Volta Redonda, na última quarta-feira, com dores no pé esquerdo, ele não teve constatada lesão e foi relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para o duelo com o Tigres, neste sábado, no Estádio Los Larios, pela décima rodada do Campeonato Carioca.

Anderson Pico só sofreu um trauma no pé esquerdo, mas está à disposição do treinador, assim como o atacante, o que foi celebrado por Luxemburgo. "Fiquei feliz com a volta do Paulinho e a recuperação do Pico. Sobre o jogo, não conheço o estádio do Tigres ainda, mas temos as informações do adversário. Não existe mais segredo no futebol. É trabalhar para buscarmos a vitória", disse.

Outras atrações na lista de relacionados do Flamengo são o meia Matheus Sávio e o atacante Douglas Baggio. Promessas das divisões de base, eles se destacaram no jogo de despedida de Léo Moura, o amistoso contra o Nacional do Uruguai, e podem ser utilizados neste fim de semana.