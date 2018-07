Luxemburgo renova com o Flamengo até dezembro de 2015

Um dos principais destaques do Flamengo em 2014, o técnico Vanderlei Luxemburgo teve seu contrato com o clube renovado para a próxima temporada. Em nota publicada no site oficial do time carioca, no início da noite desta terça-feira, foi informado que o novo vínculo dura até dezembro de 2015.

De acordo com Luxemburgo, a manutenção de seu vínculo já estava decidida pelo Flamengo e faltava apenas acertar duas cláusulas. Nelas, o treinador pedia uma cota de cinco camisas do time e 15 ingressos por jogo. A direção do clube aceitou as condições, o que permitiu a permanência do técnico.

Outra exigência do treinador, é a chegada de reforços para a próxima temporada. O presidente Eduardo Bandeira já indicou que pretende formar um elenco competitivo, com contratações de peso, mas por enquanto despista quanto aos novos nomes.

PROFESSOR - Luxemburgo chegou ao Flamengo no momento mais delicado do time na temporada. O clube amargava a lanterna do Brasileiro, após sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Internacional. Ele assumiu o time também em situação difícil, pois estava sob desconfiança por causa dos desempenho ruim nos seus últimos trabalhos.

Usando sempre o discurso de sair da "zona de confusão", sob seu comando, a equipe rubro-negra garantiu a permanência na Série A, além de chegar à semifinal da Copa do Brasil e, agora, termina o ano com tranquilidade para planejar o futuro.