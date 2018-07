Luxemburgo renova com o Grêmio por dois anos

PORTO ALEGRE - O técnico Vanderlei Luxemburgo renovou contrato com o Grêmio por mais dois anos. A informação foi divulgada pela Rádio Gaúcha e deve ser confirmada oficialmente pelo clube de Porto Alegre nesta quinta-feira.

Luxemburgo desembarcou em Porto Alegre em fevereiro, para substituir Caio Júnior, demitido, com compromisso até o fim desta temporada.

Com o técnico carioca no comando, o time não conseguiu disputar o título gaúcho e nem da Copa do Brasil. Também foi eliminado da Copa Sul-Americana, nas quartas de final, pelo Millonarios da Colômbia. Mas está classificado para a Taça Libertadores de 2013.

No treino realizado nesta quarta-feira, o primeiro em Porto Alegre após nove dias, Luxemburgo foi recebido com festa pelos torcedores, que pediram sua permanência no clube. O Grêmio enfrenta o Figueirense, no domingo, em Florianópolis.