Luxemburgo repete escalação com Arthur Maia entre titulares O técnico Vanderlei Luxemburgo parece mesmo disposto a fazer mudanças no time titular do Flamengo para o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, ele comandou um treino coletivo na parte da tarde e repetiu a formação que mandou a campo um dia antes, com Arthur Maia entre os titulares e Márcio Araújo no banco.