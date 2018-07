Luxemburgo repete escalação titular do Flamengo em coletivo

RIO - Satisfeito com os últimos resultados do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo resolveu não fazer mudanças no time vice-líder do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o técnico repetiu a escalação que venceu nas últimas duas rodadas, contra São Paulo e Fluminense.

Desta forma, a equipe titular foi formada por Felipe; Léo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Junior Cesar; Airton, Willians, Renato e Thiago neves; Ronaldinho e Deivid. O time principal, porém, foi surpreendido durante o coletivo. Os reservas venceram por 2 a 1, com gols de Vander e Thomas. Thiago Neves marcou para os titulares.

As únicas novidades da atividade foram as entradas de Thomas, Digão e Rafinha na equipe reserva. O time foi escalado com Paulo Victor; Digão, Gustavo, Jean e Alvim; David, Luiz Antonio, Bottinelli e Vander; Rafinha e Thomas.

Embalado com quatro vitórias seguidas, o Flamengo só voltará a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Palmeiras, no Pacaembu.