Luxemburgo repete time do Flamengo para encarar o Palmeiras

O Flamengo deverá entrar em campo diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, no Pacaembu, com a mesma escalação que venceu o Corinthians por 1 a 0, no último domingo. Nesta terça, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou treino na Gávea em que repetiu a equipe com o zagueiro Chicão e o atacante Eduardo da Silva entre os titulares para o duelo da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Chicão e Eduardo da Silva foram titulares no fim de semana e parecem ter agrado Luxemburgo. O atacante segue na equipe mesmo depois de ter perdido um pênalti diante do Corinthians.

Ao invés do tradicional rachão, Luxemburgo promoveu um treino tático nesta terça-feira e cobrou bastante os jogadores. Ele simulou algumas situações de marcação por pressão e pediu bastante atenção nas jogadas de bola parada.

Com a mesma formação utilizada no domingo, o treinador levará o Flamengo a campo nesta quarta-feira com: Paulo Victor; Leonardo Moura, Wallace, Chicão e João Paulo; Cáceres, Márcio Araújo, Canteros e Everton; Eduardo da Silva e Alecsandro.

Confira a lista de relacionados do Flamengo: Goleiros: Cesar, Paulo Victor

Laterais: João Paulo, Léo Moura

Zagueiros: Chicão, Frauches, Marcelo, Samir, Wallace

Volantes: Amaral, Cáceres, Canteros, Luiz Antonio, Márcio Araújo, Mattheus, Recife

Meias: Eduardo, Everton, Gabriel

Atacantes: Alecsandro, Arthur, Elton