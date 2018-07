Luxemburgo ressalta importância do jogo de domingo O Flamengo faz no domingo um confronto direto com o Internacional, com quem luta pela vaga na Libertadores de 2012. Por isso mesmo, o técnico Vanderlei Luxemburgo ressaltou nesta quinta-feira a importância de uma vitória flamenguista no jogo que acontecerá em Macaé (RJ), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.