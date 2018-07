Luxemburgo revela cobrança por 1.º gol na nova Arena O Grêmio inaugurou sua nova Arena com uma vitória sobre o Hamburgo por 2 a 1, no último sábado. Além da cobrança pelo triunfo, os jogadores ouviram apenas um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que exigiu que o primeiro gol do estádio fosse marcado pela equipe gaúcha. "A minha cobrança foi sobre o gol inaugural. Precisava ser de um jogador nosso", revelou, após a partida.