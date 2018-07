Luxemburgo revela perdão a Willians: 'ele se arrependeu' Durou pouco mais de uma semana o castigo do técnico Vanderlei Luxemburgo ao volante Willians. Depois de conversar com o jogador, afastado por ter faltado a um treino às vésperas do jogo com o Grêmio, há duas rodadas, Luxemburgo decidiu pela reintegração ao grupo principal. Willians estava treinado isoladamente na Gávea e recebeu uma visita inesperada na manhã desta quarta-feira.