Luxemburgo revela que Corrêa sairá do Atlético-MG

Apesar de faltar um mês para expirar o vínculo do atleta, o treinador afirmou que optou por liberar o meio-campista para que ele pudesse pensar com tranquilidade no seu futuro. Corrêa chegou ao Atlético-MG em agosto de 2009 e vinha sendo utilizado na equipe titular neste Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, foi realizado mais um treino visando o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo, no Mineirão. Após quatro rodadas, o Atlético-MG está na 10ª colocação, com seis pontos ganhos.