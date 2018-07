Luxemburgo saca Deivid e escala Flamengo com trio de ataque

O técnico Vanderlei Luxemburgo deverá escalar o Flamengo com três atacantes para enfrentar o Horizonte, nesta quarta-feira, no Engenhão. Perante um adversário quase desconhecido, apesar de o jogo valer pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o treinador quer aproveitar o confronto em casa para abrir boa vantagem para a partida de volta, na semana que vem, no Ceará.

No treino desta terça-feira, Luxemburgo escalou o time titulares com três jogadores compondo o setor ofensivo. O lateral-esquerdo Rodrigo Alvim e o atacante Deivid foram sacados para a entrada de Negueba e Wanderley. Ronaldinho Gaúcho completou o trio de frente.

"Minha função é marcar gols e correr para poder ajudar o time. Se for mesmo confirmado, vou fazer isso do início ao fim do jogo", afirmou Wanderley, uma das surpresas do treinador.

O atacante garante que quer aproveitar a possibilidade: "Estou muito feliz. É sempre bom poder treinar entre os titulares e poder ajudar. Caso eu seja confirmado mesmo na partida, vou fazer o possível para me dedicar, mostrar disposição e conseguir fazer gols para ajudar o time", disse Wanderley.

Se mantiver o time que treinou nesta terça-feira, Luxemburgo deve mandar o Flamengo a campo no Engenhão com: Felipe; Léo Moura, Welinton, David Braz e Renato; Maldonado, Willians e Thiago Neves; Ronaldinho Gaúcho, Negueba e Wanderley.