Luxemburgo saca João Pedro para entrada de Correa Novidade em relação aos treinamentos realizados durante a semana pelo treinador Vanderlei Luxemburgo, o volante Correa apareceu na equipe titular do Atlético-MG, que participou de um coletivo nesta sexta-feira. O ex-jogador do Palmeiras, que entrou no lugar de João Pedro, deverá ganhar uma oportunidade na partida contra o Atlético-PR, pela terceira rodada do Brasileirão, no próximo domingo, no Mineirão.