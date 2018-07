Luxemburgo sai em defesa de goleiro e minimiza vaias

Vanderlei Luxemburgo agradeceu a presença maciça da torcida do Flamengo no Engenhão, na noite de sábado, mas pediu mais tolerância com Marcelo Lomba. O goleiro foi vaiado ao falhar no lance que gerou o gol de empate do Guarani. O time da casa acabou vencendo a partida por 2 a 1, com gol de Diego Maurício.

"Acho que a torcida se equivocou. Foi maravilhosa, 40 mil pessoas, apoiou, mas o Lomba não tem culpa de nada. A bola não pode passar baixinha na primeira trave e você culpar o goleiro. Foi injusta com o Lomba, mas maravilhosa com a gente", declarou o treinador, que ficou satisfeito com a postura dos seus jogadores.

A vitória sobre o Guarani, rival direto na briga para escapar do rebaixamento, deu alívio ao Flamengo. O time chegou aos 43 pontos e ficou perto de garantir sua permanência na Série A em 2011. Luxemburgo, contudo, quer o time atento nas últimas duas rodadas para brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana.

"Precisamos de mais um ponto para sair da confusão. Mas dependendo do que acontecer ainda poderemos ganhar mais dois jogos e buscar a Sul-Americana, coisa boa, que desejo e gosto de pensar sempre. Vamos ver o que vai acontecer no restante da rodada. Se for o caso, vamos projetar mais uma decisão contra o Cruzeiro", afirmou, já de olho no próximo confronto do Flamengo.