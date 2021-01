Luxemburgo se apresenta no Vasco e presidente promete começar a quitar atrasados

O primeiro dia de atividades no Vasco em 2021 ficou marcado pelo início do trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi apresentado aos jogadores, assim como o diretor Alexandre Pássaro, mas também por uma promessa, a de que ao menos uma parte dos salários atrasados será quitada em breve.

Na reapresentação do elenco após a folga de fim de ano, Luxemburgo compareceu ao CT do Almirante, assim como Pássaro, tendo o primeiro contato com o elenco. Eles foram anunciados na quinta e sexta-feira, respectivamente, pelo Vasco, em iniciativas para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Além de Luxemburgo e Pássaro, quem também conversou com o elenco foi Jorge Salgado, novo presidente do Vasco. E ele explicou que vem captando recursos para pagar os atrasados - o elenco ainda não recebeu os vencimentos de outubro e novembro, além do 13.º salário.

"Torcida vascaína, agora à tarde participei da apresentação do diretor Alexandre Pássaro, treinador Vanderlei Luxemburgo e comissão técnica aos nossos jogadores. Esse momento marca o início de uma nova caminhada do Vasco", relatou Salgado em publicação no seu perfil no Instagram.

"Em nome dos vascaínos disse o que esperamos deles: garra, coragem, luta e dedicação total à missão de manter o Vasco na Série A. Também falei que estamos firmes e unidos ao lado deles nessa travessia", acrescentou, exibindo confiança na recuperação do time. "Anunciei que foram viabilizados recursos para o pagamento de parte dos salários atrasados antes do próximo jogo. Vi brilho nos olhos e vontade de vencer. Saudações vascaínas", concluiu.

O Vasco demitiu na última semana Ricardo Sá Pinto, escolhendo Luxemburgo para sucedê-lo. O time voltará a jogar na quinta-feira, quando visitará o Atlético Goianiense, pela 28.ª rodada do Brasileirão. O time está na 17.ª posição, com 28 pontos.