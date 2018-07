Luxemburgo se aproxima do Grêmio

PORTO ALEGRE - Vanderlei Luxemburgo está cada vez mais perto do Grêmio. O treinador, que passa o carnaval em Foz do Iguaçu, no Paraná, negocia as bases salariais para acertar contrato até o fim do ano com a equipe gaúcha, que demitiu Caio Júnior nesta segunda-feira. Se o acordo for sacramentado, será a primeira vez que Luxemburgo, demitido pelo Flamengo no início do mês, treinará uma equipe do Rio Grande do Sul.

Além da questão salarial, o que atrasa o acerto entre Grêmio e Luxemburgo, única opção do presidente Paulo Odone no momento, é a formação do restante da comissão técnica. Luxemburgo não abre mão de sua equipe. O Grêmio, no entanto, já possui profissionais do clube, como o auxiliar técnico Roger Machado, o treinador de goleiros Francisco Cersósimo e o coordenador científico Luís César Martins. O preparador-físico de Luxa é Antônio Mello.

Enquanto o empasse não se resolve, o próprio Roger Machado, que foi lateral do Grêmio na década de 90, é cotado para dirigir o time no clássico com o Inter, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, quarta-feira. A diretoria da equipe evitaria, assim, colocar o novo treinador sob pressão já na partida de estreia.

MOTIVOS DA QUEDA DE CAIO JÚNIOR

A derrota para o São José, no último sábado, foi o golpe final para que a diretoria do Grêmio decidisse demitir Caio Júnior. Pressionados pela torcida, os cartolas da equipe gaúcha estavam insatisfeitos com o desempenho da equipe. Segundo informações de dentro do Olímpico, a falta de padrão tático e incoerências na escalação do time fizeram com que o técnico não durasse nem dois meses no comando da equipe.

Nos oito jogos em que comandou o Grêmio, Caio Júnior acumulou quatro vitórias, um empate e três derrotas. Foram 14 gols a favor e 11 contra.

A classificação para as quartas de final do Estadual só ocorreu graças aos seis pontos perdidos pelo Cruzeiro, que fez inscrição irregular do atacante Jô. O Grêmio foi o quarto colocado da sua chave.