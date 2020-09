Luxemburgo se irrita com perguntas e valoriza empate do Palmeiras: 'Grande resultado'

O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou irritado com as três perguntas realizadas na coletiva de imprensa após o empate sem gols do Palmeiras com o Guaraní do Paraguai, na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela Copa Libertadores da América. O treinador valorizou o resultado, que deixa o Palmeiras a apenas mais um empate da classificação para as oitavas de final.

O Palmeiras está invicto na Libertadores, lidera o Grupo B, com dez pontos, e só tem campanha pior do que o uruguaio Nacional entre os 32 times da competição. Ao ser questionado sobre o desempenho da equipe, Luxemburgo voltou a falar em "exagero" nas cobranças.

"Parece que nós perdemos o jogo com essas perguntas. Todos os jogadores e comissão técnica estão satisfeitos porque avançamos em busca da classificação, e as perguntas sempre no sentido de que está faltando alguma coisa. O que eu posso fazer? Se eles acham que está faltando alguma coisa, deve estar sobrando em algum lugar. Nós estamos próximos de uma classificação, e tem equipes que não estão. Há um pouco de exagero na cobrança. Um empate aqui no Paraguai contra uma equipe forte como o Guaraní é um grande resultado", avaliou o treinador. "Não sei onde faltou alguma coisa. De repente temos que ganhar todos os jogos da Libertadores. Primeiro é classificar e depois é ver como as coisas vão acontecer", ironizou.

Luxemburgo admitiu que a maior preocupação nesta quarta-feira era não sair de campo derrotado. Com o empate, o Palmeiras manteve a vantagem de três pontos na liderança do Grupo B justamente para o Guaraní. O Bolívar está em terceiro, com quatro pontos, e o Tigre na lanterna, com apenas um.

"Minha prepocpação hoje aqui era sair com um empate ou uma vitória. Em uma Libertadores, muitas vezes você joga pelo resultado, e o resultado para nós foi muito importante. O empate nos colocou próximo da classificação. Sabíamos que o adversário é complicado, joga com muita intensidade e com certeza iria buscar uma vitória. Foi um empate bom para nós e bom para eles. A Libertadores, se abrir muito, acaba saindo de campo com uma derrota", disse Luxemburgo.

O Palmeiras fez seu último jogo fora de casa nesta fase de grupos da Libertadores. O time alviverde ainda receberá o Bolívar e o Tigre no Allianz Parque.