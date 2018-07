Luxemburgo testa Marquinhos no lugar de Deivid Sem poder contar com Deivid, machucado, Vanderlei Luxemburgo deu uma chance a Marquinhos no ataque do Flamengo, no treino desta quinta-feira. O jogador poderá começar como titular pela primeira vez no domingo, diante do Cruzeiro, depois de se destacar nas últimas partidas no Brasileirão.