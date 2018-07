Luxemburgo testa Negueba e Paulo Victor no Flamengo

Paulo Victor, que integrou as categorias de base do clube, é o segundo goleiro e deverá começar sua primeira partida como titular na última rodada do Brasileirão. Negueba, de 18 anos, ganhará mais uma chance na equipe, mesmo depois de ter voltado a treinar com o time de juniores.

Luxemburgo também promoveu uma mudança na defesa. Depois de sacar Ronaldo Angelim para entrada de David, no treino de quinta, o treinador testou Jean no lugar de Welinton. Desta forma, o Flamengo treinou com Paulo Victor; Leonardo Moura, David, Jean e Juan; Maldonado, Fernando, Fierro e Renato; Val Baiano e Diego Maurício (Negueba).