Luxemburgo testa Zé Roberto e Fábio Aurélio juntos

Eles treinaram juntos pela primeira vez na equipe principal e têm boas chances de estrearem no time no fim de semana. Zé Roberto já está liberado, após ter seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na terça-feira. Fábio Aurélio, por sua vez, ainda aguarda a regulamentação.

No treino desta quinta, Zé Roberto se destacou ao marcar os dois gols dos titulares, na vitória por 2 a 1 sobre os reservas. André Lima marcou o outro gol do treino. "O Zé é uma figura que tem uma trajetória vitoriosa no futebol. Ele, jogando, faz o futebol parecer muito simples de se fazer as coisas. Prova disso é o treino dele hoje, em que ele fez dois gols e teve muita movimentação", elogiou o goleiro Victor

O time titular ainda contou com o retorno do zagueiro Vilson, que formou dupla com Gilberto Silva. Assim, o Grêmio treinou com Victor; Edílson, Vilson, Gilberto Silva e Fábio Aurélio; Fernando, Léo Gago, Souza e Zé Roberto; Kleber e Marcelo Moreno.