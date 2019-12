Luxemburgo torce por renovação, mas não confirma presença no Vasco em 2020

Após o empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, que encerrou o 2019 do Vasco, o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou neste domingo sobre a possibilidade de seguir no clube. Responsável direto pela recuperação do time, que estava na lanterna do Campeonato Brasileiro quando ele chegou, o treinador projetou a próxima temporada, mas ainda não está confirmado para 2020.

"A renovação está caminhando normalmente, como tem que caminhar. O planejamento para o próximo ano é independente de eu continuar ou não. Estamos fazendo tudo com calma", afirmou o treinador. "Eu quero continuar, o presidente também quer que eu continue. Mas tem uma série de coisas. Eu tenho que seguir fazendo meu trabalho, planejar o próximo ano e entregar à diretoria. A negociação segue normalmente e espero que tenha um desfecho bom para todos", disse.

Luxemburgo tem também a simpatia dos jogadores. Um dos líderes do grupo, o goleiro Fernando Miguel afirmou que torce pela renovação do treinador e acredita que a melhora do Vasco na segunda metade do Brasileirão se deve à sua chegada.

"Acho que foi um ano positivo pela virada que tivemos. Espero que o Vanderlei continue conosco em 2020. Foi a partir da chegada dele que tudo mudou e deixamos a lanterna para conquistar a classificação para a Sul-Americana", analisou o goleiro.