Luxemburgo treina com Diogo e Deivid no ataque do Flamengo

Depois de cumprirem suspensão na rodada passada, o atacante Deivid e o meia Renato voltaram ao time titular do Flamengo no treino desta quarta-feira. O volante Maldonado não participou da atividade, por estar integrado à seleção do Chile, mas deverá ser escalado para o jogo contra o Guarani, sábado, no Engenhão.

Veja também:

Luxemburgo convoca torcida do Flamengo contra o Guarani

Com os retornos de Deivid e Renato, o Flamengo deverá entrar em campo com força máxima no final de semana, repetindo a formação desta quarta: Marcelo Lomba, Leonardo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Juan; Willians, Correa, Kleberson e Renato; Diogo e Deivid. Kleberson treinou no lugar de Maldonado.

Ainda com risco de ser rebaixado, o Flamengo fará um confronto direto com o Guarani na briga para se afastar da zona da degola. Em 14.º lugar, o time carioca soma 40 pontos, apenas três a mais que a equipe paulista e o Avaí, ambos dentro da zona do descenso.