Luxemburgo treina com Kleberson e Maldonado no Fla para pegar o Guarani

RIO - Vanderlei Luxemburgo promoveu uma mudança no meio-campo do Flamengo no treino desta sexta-feira, o último antes da partida contra o Guarani, neste sábado. O técnico barrou Correa e escalou Kleberson na equipe titular, ao lado de Maldonado, que voltou a treinar com o time após defender a seleção do Chile em amistoso.

Kleberson já vinha treinando entre os titulares durante a semana, por conta da ausência de Maldonado. Com o retorno do chileno, esperava-se que Kleberson deixaria o time. No entanto, Luxemburgo surpreendeu nesta sexta e manteve o jogador na equipe.

Se confirmar a escalação do treino, Luxemburgo mandará a campo Marcelo Lomba; Léo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Juan; Maldonado, Williams, Kleberson e Renato; Diogo e Deivid. O meia Petkovic, que foi titular no último jogo, se recupera de uma gastroenterite e não deverá ser relacionado para a partida.