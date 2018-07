Luxemburgo treina Fla com zagueiro improvisado no meio Com diversos desfalques, o técnico Vanderlei Luxemburgo pode ter que improvisar para escalar o Flamengo para o jogo deste domingo, contra o Internacional, em Porto Alegre, no confronto direto por umas das duas vagas ainda abertas na Copa Libertadores do ano que vem. Sem quatro titulares, o treinador resolveu testar o time nesta sexta-feira, em Vargem Grande (RJ), com o zagueiro David improvisado no meio de campo.