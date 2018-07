Luxemburgo vai poupar Gilberto Silva na Sul-Americana

O treinador, porém, vai optar por poupar o volante Gilberto Silva, pensando na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Souza deve jogar depois de dois jogos afastado por conta de uma lesão. Com isso, Marco Antonio, que vinha como titular, pode ser mantido. Ele disputa posição com Fernando.

Outra dúvida de Luxemburgo é a utilização de Zé Roberto, que está suspenso para o próximo jogo do Brasileiro, contra o Bahia. Marquinhos pode entrar na equipe para antecipar o entrosamento.

Nesta terça-feira o treinador concedeu entrevista coletiva e falou pela primeira sobre a eleição de Fábio Koff para a presidência do Grêmio. O dirigente, que faz oposição a Paulo Odone, ainda não garantiu a permanência de Luxemburgo no cargo.

"Hoje ele (Koff) me quer por não ter outro nome. Hoje a minha preferência é ficar no Rio Grande do Sul e no Grêmio. Mas se ele entender que eu não sou o nome, ele tem o direito de escolher outro. Como também tenho o direito de escolher onde quero trabalhar", explicou Luxemburgo, negando que tenha conversado com dirigentes do Internacional. Ele, porém, não rejeita a troca de clube gaúcho em 2013.