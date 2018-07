Luxemburgo vai repetir concentração antecipada no Fla

O técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com o volante Cáceres e o lateral Leonardo Moura no jogo de domingo, contra a Chapecoense, em Santa Catarina. O primeiro foi expulso e o outro recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico do fim de semana, contra o Botafogo, no Maracanã.

O treinador vai começar a preparar nesta terça-feira o time para o confronto em Chapecó. Os atletas folgaram nesta segunda-feira. Luxemburgo já decidiu que vai repetir para esse jogo o que fez antes de enfrentar o Botafogo: concentrará a equipe por dois dias. Por isso, a delegação segue para a cidade catarinense na sexta-feira e faz o treino de ajustes para o jogo no sábado.

A partida tem importância na luta direta contra a permanência nas últimas posições no Brasileiro. O Flamengo, na zona de rebaixamento, tem 10 pontos, um atrás da Chapecoense.