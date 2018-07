Luxemburgo vai usar amistosos para testar equipe do Flamengo

RIO - A dois dias de o Flamengo realizar o seu primeiro amistoso em 2012, quinta, contra o Londrina, o técnico Vanderlei Luxemburgo já projeta como será o primeiro teste da equipe na temporada. Pensando nos confrontos contra o Real Potosí, na altitude boliviana, pela pré-Libertadores, o treinador pretende aproveitar a oportunidade para projetar a equipe tal como quer vê-la na competição continental.

"Vamos aproveitar o amistoso para fazer como se fosse um coletivo. Queremos trabalhar muito a posse de bola e a aproximação, pois vamos precisar disso na altitude", explicou o treinador.

De acordo com ele, o Estádio do Café, em Londrina, tem tudo para estar lotado no amistoso de quinta-feira, às 20h30. "O Londrina subiu para a primeira divisão (do Campeonato Paranaense) este ano, então acho que vamos ter um estádio cheio. Vai ser uma verdadeira festa", disse Luxemburgo.

O segundo e último amistoso da pré-temporada será no domingo, dia 15, contra o Corinthians, novamente em Londrina. "Este amistoso contra o Corinthians foi uma ideia que tive no ano passado. A presidente Patricia Amorim e o presidente do Corinthians gostaram. O Norte do Paraná tem muitos torcedores do Corinthians e flamenguista é igual cupim, dá em tudo quanto é lugar", lembrou o treinador.