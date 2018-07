Luxemburgo valoriza trabalho feito no Flamengo

"Dentro do trabalho que nós montamos, o resultado é excelente. Pegamos uma equipe que estava para cair e em três meses tornamos uma equipe invicta, estamos na semifinal da Taça Rio, na final do Carioca e temos resultados excelentes", avaliou Luxemburgo.

Mas o próprio Luxemburgo reconhece a queda de produção do time do Flamengo nas últimas partidas. "Nos últimos quatro, cinco jogos a equipe não jogou bem, mas isso é pontual. As pessoas têm de ver o trabalho como um todo", explicou o treinador.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo está nas semifinais da Taça Rio - enfrenta o Fluminense neste domingo, no Engenhão. E, se vencer os dois turnos, já serão campeão carioca por antecipação. Além disso, a equipe disputa as oitavas de final da Copa do Brasil, na qual encara o Horizonte, na próxima quarta-feira, no interior cearense.