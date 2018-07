Luxemburgo vê Atlético-MG como candidato ao título

O técnico Vanderlei Luxemburgo não escondeu a sua satisfação com a vitória do Atlético Mineiro por 3 a 1 sobre o Atlético Paranaense, domingo, em Belo Horizonte, e adotou um discurso otimista para a sequência da competição. Para ele, a equipe vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro.

"O Atlético é um dos candidatos ao título e vamos trabalhar para conquistar o título, mas o título não se conquista na primeira, segunda ou terceira rodada, se conquista ao longo da competição. Então, o Atlético entra nesse campeonato não para participar, mas para buscar algo mais, algo diferente, e a busca de algo diferente é a conquista do título", afirmou.

Luxemburgo aprovou a atuação do Atlético-MG e apenas lamentou as chances de gol desperdiçadas no primeiro tempo. "O Atlético jogou um jogo bem jogado, com calma, tranquilidade. Criamos seis ou sete chances no primeiro tempo e o goleiro deles foi muito bem. Voltamos do intervalo e conseguimos clarear um pouco mais. Aí, aproveitamos, ganhamos com propriedade e jogamos um bom jogo de futebol", disse.

Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos seis pontos no Brasileirão e está em sexto lugar. A equipe voltará a jogar na próxima quarta-feira, em Salvador, contra o Vitória, pela quarta rodada do torneio nacional.