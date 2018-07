Luxemburgo vê falta de comprometimento no Flamengo Depois de ver o Flamengo empatar por 2 a 2 com o Corinthians, em amistoso realizado no último domingo, em Londrina, Vanderlei Luxemburgo escancarou de vez a crise vivida pelo clube carioca. O técnico afirmou que não vê comprometimento do time flamenguista, que sofre por causa de salários atrasados, fato que chegou a colocar em dúvida a ida de Ronaldinho Gaúcho para a Bolívia, onde a equipe enfrentará o Real Potosí, no próximo dia 25, pelo jogo de ida da fase preliminar da Copa Libertadores.