Luxemburgo vê o Flamengo no rumo certo e aprova empate

O técnico Vanderlei Luxemburgo garantiu ter ficado satisfeito com o empate do Flamengo por 2 a 2 com o Palmeiras, na noite de quarta-feira, no Pacaembu, mesmo que o seu time tenha chegado a abrir 2 a 0. E ele destacou que o resultado deu mais tranquilidade para a equipe seguir distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A igualdade levou o Flamengo aos 29 pontos, com sete a mais do que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e o colocou na décima colocação, que pode ser perdida para o Goiás nesta quinta-feira, no encerramento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Se não tivéssemos ganhado do Corinthians, e empatado aqui, estaríamos na tal zona da confusão novamente", disse o técnico.

Assim, o treinador só lamentou o início ruim do time no Brasileirão, que o impede de ter maiores objetivos. "Se tivéssemos iniciado o campeonato da forma em que estamos hoje, estaríamos em outra situação. Estamos em um caminho certo", afirmou.

Luxemburgo também destacou que o Flamengo terá uma série de partidas difíceis no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. No próximo domingo, por exemplo, o time terá o Fluminense pela frente, em clássico marcado para o Maracanã.

"No domingo enfrentaremos o Fluminense. É um clássico, sempre é difícil. Depois vem uma sequência complicada que já derrubou técnico no Flamengo. São clássicos, depois contra time campeão brasileiro, Copa do Brasil, e depois mais três clássicos. É uma sequencia de sete partidas muito complicadas", comentou.